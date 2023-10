Massima allerta per il fiume Oglio: l’onda di piena fa paura

Resta alta, altissima, l’allerta in Valcamonica: le intense e incessanti precipitazioni delle ultime ore hanno gonfiato il fiume Oglio che è in piena in diversi punti. A Capodiponte e Malonno, nella serata di lunedì 30 ottobre, il corso d’acqua ha rotto gli argini, allagando la galleria che collega i due paesi. Per fortuna, la situazione si è risolta in poche ore e la strada è stata messa in sicurezza. Strada chiusa tra Sellero e Cedegolo.

Ma la piena del corso d’acqua fa paura anche a Darfo Boario Terme: come si vede nel filmato, il fiume è già straripato in alcuni punti nella frazione di Montecchio, allagando anche la pista ciclabile che scorre al suo fianco. La protezione civile sta monitorando con attenzione la piena dell'Oglio che torna a fare molta, moltissima, paura.

Nel video, il fiume Oglio a Darfo Boario nella giornata di oggi, martedì 31 ottobre (fonte: Facebook).