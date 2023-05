Va al parco a fumare uno spinello, in casa aveva 54 chili di droga

Un controllo di routine al parco gioco di Montecchio, frazione di Darfo Boario Terme, ha portato i carabinieri della locale stazione a scovare una serra casalinga di marijuana e a ben 54 chili della stessa sostanza che erano custoditi in un’abitazione. Nei guai è finito un uomo di 37 anni: le manette per lui sono scattate nella serata di lunedì 22 maggio.

A tradirlo è stato il precipitoso allontanamento dalle panchine, quando al parco giochi dove si trovava sono arrivati i militari. L’inconfondibile odore di cannabis lasciato dietro di sé dal giovane ha spinto la pattuglia a seguirlo per identificarlo. Una volta fermato, il 37enne avrebbe tentato di nascondere lo spinello che stava fumando tra le mani. È scattata la perquisizione personale e sono stati trovati pochi grammi dello stesso stupefacente. I controlli sono poi proseguiti nell’abitazione dell’uomo: nel sottotetto c’era una serra artigianale, ma ben funzionante. Non solo, in tre bauli erano custoditi ben 54 chili di marijuana: droga che una volta piazzata sul mercato dello spaccio avrebbe fruttato oltre 500 mila euro.

Il 37enne avrebbe provato a giustificarsi, spiegando ai militari che si trattava di cannabis sativa legale, cioè contenente una percentuale di principio attivo (thc) sotto lo 0,2%. Il giovane uomo non era però in grado di mostrare la documentazione che attestasse la lecita produzione e coltivazione di erba.

È stato arrestato per produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ed è poi comparso davanti al giudice, al quale ha ribadito che si trattava di cannabis legale. In attesa della prossima udienza del processo, e dei risultati delle analisi che verranno effettuate sulla sostanza sequestrata per accertare se si tratti o meno di cannabis sativa, è stato sottoposto alla misura di presentazione alla polizia giudiziaria.