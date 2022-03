Crolla a terra mentre passeggia, muore stroncato da un malore

Non c’è stato nulla da fare per l'uomo di 62 anni che, sabato pomeriggio, ha accusato un improvviso malore in strada a Darfo Boario Terme.?

Verso le 15.30, il 62enne stava camminando lungo via Roccole, dopo aver trascorso una giornata nel vicino impianto termale, quando si è sentito male, accasciandosi sul marciapiede. Visto il corpo a terra, e capita la gravità della situazione, i passanti hanno dato tempestivamente l’allarme e la macchina dei soccorsi si è mossa rapidamente: sono sopraggiunte in pochi minuti un’auto medica e un'ambulanza dei volontari di Camunia soccorso.

I sanitari hanno trovato il 62enne privo di sensi: gli uomini dell’équipe medica, nonostante i disperati tentativi, non sono riusciti a far ripartire il suo cuore. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Breno. Nessun dubbio sulle cause del decesso: il 62enne è stato vittima di un malore improvviso.