Insulti e schiaffi fuori dal bar: arrivano ambulanza e carabinieri

Rissa sfiorata venerdì notte a Darfo Boario Terme: in via Carlo Tassara alcuni ragazzi sono venuti alle mani, a margine di un'accesa discussione scoppiata - a quanto sembra - per futili motivi. Un bel trambusto, per fortuna senza gravi conseguenze, anche grazie al tempestivo allarme lanciato dal proprietario del bar fuori dal quale i giovani - pare fossero in 5 - si sarebbero azzuffati.

Tutto è successo poco dopo l'una e trenta: i cinque ragazzi si sarebbero presi a schiaffi all'uscita dal locale, probabilmente anche a causa di qualche bicchiere di troppo. Attimi concitati, ma la situazione non è degenerata grazie all' intervento dei carabinieri, sopraggiunti in pochi minuti insieme ad un'ambulanza.

I militari hanno placato gli animi e invitato i partecipanti alla zuffa a recarsi al pronto soccorso - per sottoporsi agli accertamenti del caso e poi, eventualmente, a sporgere denuncia. Solo due di loro avrebbe accolto l'invito: sono stati accompagnati - a bordo di un'autolettiga - all'ospedale di Esine. Per entrambi nulla di grave: solo qualche lieve contusione giudicata guaribile in pochi giorni.