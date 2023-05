Violenta lite fuori dal centro commerciale: uomo finisce in ospedale

Ci sarebbero rancori mai sanati all’origine della violenta lite, poi degenera in un’aggressione, andata in scena nella serata di ieri (martedì 16 maggio) nel cuore di Boario Terme. Protagonisti due uomini che si conoscono da tanti anni: i due sarebbero velocemente passati dalle parole ai fatti, colpendosi a vicenda.

La chiamata al numero unico per le emergenze è scattata verso le 19.30, nei pressi del centro commerciale Boario di via Manifattura V. Olcese: sul posto sono intervenuti i carabinieri e un’ambulanza di Camunia soccorso. Ad avere la peggio nella colluttazione sarebbe stato un uomo di 79 anni: il pensionato avrebbe riportato lievi escoriazioni e contusioni ed è stato trasportato, per accertamenti, all’ospedale di Esine.

La vicenda è stata ricostruita dai carabinieri, che hanno raccolto le testimonianze dei due ‘contendenti’ e chiuso il caso, per il momento: spetta all’anziano decidere se sporgere denuncia o lasciarsi alle spalle l’episodio.