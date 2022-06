Si picchiano in mezzo alla strada: giovane uomo in ospedale

Le urla e poi le botte. Una lite violenta è andata in scena, nella serata di sabato, a Darfo Boario Terme, lungo via Romolo Galassi. Due giovani si sarebbero azzuffati a mani nude nelle vicinanze del centro congressi.

L'allarme è scattato poco dopo le 20.30: chi ha fatto scattare la chiamata al numero unico per le emergenze ha riferito che uno dei due era armato di coltello. Sul posto, in pochi minuti, sono arrivati i carabinieri. I militari hanno sedato la zuffa e identificato i due giovani: Pare che nessuno dei due possedesse un fendente.

Ad avere la peggio è stato un 28enne: avrebbe riportato alcune ferite ed è stato trasportato all'ospedale di Esine a bordo di un'autolettiga. Per lui nulla di grave: è stato dimesso dopo poche ore con una prognosi di tre giorni, troppo pochi per far scattare un'indagine d'ufficio. Spetta a lui decidere se chiudere così la faccenda o sporgere querela nei confronti di chi lo avrebbe aggredito.