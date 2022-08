Prima si ubriaca, poi inizia a molestare: botte da orbi in piazza

La lite si è scatenata dopo le 22 di lunedì sera, in pieno centro a Darfo Boario Terme: i protagonisti sono tre giovani uomini, tutti di origine straniera e già identificati dai carabinieri. Tra loro anche un 46enne che all'arrivo dei soccorsi era riverso a terra: cosciente, ma in stato confusionale - forse per il troppo alcol ingurgitato - avrebbe riportato alcune ferite. Nulla di grave, pare: trasportato all'ospedale di Esine per le cure del caso, è stato dimesso con una prognosi di pochi giorni.

Da quanto ricostruito, pare che il 46enne fosse ubriaco e stesse infastidendo - e non poco - gli altri due uomini: si sarebbero incontrati in piazzale Einaudi e qui sarebbe nata un'accesa discussione. Dalle parole ai fatti: dopo un violento scambio sarebbero anche venuti alle mani. Spintoni e forse altro, tanto che il 46enne è caduto a terra ed è poi stato trasferito al pronto soccorso da un'ambulanza di Camunia Soccorso.

Nessun approfondimento - per ora - da parte dei militari, intervenuti dopo la chiamata al numero unico per le emergenze, scattata verso le 22.20: troppo pochi i giorni di prognosi del 46enne per far scattare un’indagine d’ufficio. Qualora lo ritenessero opportuno, i protagonisti della lite potranno sporgere denuncia.