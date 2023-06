Lite degenera: botte da orbi in mezzo alla strada, un ferito in ospedale

La lite e le urla, poi la scazzottata nel cuore di Darfo Boario Terme. Un episodio che non è certo passato inosservato: ad accorgersi della zuffa, avvenuta nei pressi delle attività commerciali di via De Gasperi, sarebbero stati alcuni passanti.

Scattata la richiesta d’aiuto, sono intervenuti tempestivamente i carabinieri che hanno messo fine alla contesa, un’ambulanza e un’automedica. Tutto è accaduto poco prima delle 19.30 di ieri, mercoledì 7 giugno: due giovani uomini di origine straniera sarebbero venuti alle mani per futili motivi.

Ad avere la peggio sarebbe stato un 34enne: dopo le prime cure, è stato trasferito in ospedale, a Esine. Per lui nulla di grave: solo lievi ferite medicate al pronto soccorso. Non si esclude che a far surriscaldare gli animi sia stato qualche bicchiere di troppo. Nessuna indagine in corso, al momento: le lesioni riportate dal 34enne sono infatti troppo lievi per far scattare un’inchiesta d’ufficio, ma - se lo riterrà opportuno - potrà sporgere denuncia.