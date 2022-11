Furibonda lite al bar di paese: uomo ferito al voto, carabinieri sul posto

Aveva probabilmente esagerato con l’alcol e stava creando non pochi problemi nel locale. Un cliente molesto che – a margine di un’accesa discussione, scoppiata a quanto sembra per futili motivi – sarebbe stato raggiunto da un colpo sferrato in pieno volto da un altro avventore del bar. Un bel trambusto, per fortuna senza gravi conseguenze, anche grazie al tempestivo allarme lanciato dai presenti e all’arrivo dei carabinieri.

Tutto è accaduto una manciata di minuti dopo le 21 di martedì 15 novembre in un bar di via San Martino a Darfo Boario Terme. Scattata la chiamata al numero unico per le emergenze, sul posto sono giunti i carabinieri e un’ambulanza di Camunia soccorso. Ad avere la peggio è stato un 38enne che ha riportato una ferita al labbro. Dopo le prime cure è stato portato all’ospedale di Esine per le medicazioni del caso. L’uomo che lo avrebbe aggredito, colpendolo al volto, aveva invece lasciato il locale prima che sopraggiungessero i carabinieri.

Nessuna caccia al presunto aggressore. Il caso è infatti chiuso per chi indaga: le lesioni riportate dal 38enne non sono sufficienti a far scattare un'indagine d'ufficio, ma qualora lo ritenesse opportuno potrà sporgere denuncia.