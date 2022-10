Vomito e diarrea dopo le lasagne al ristorante: 57 turisti intossicati

Il primo pasto consumato sul suolo italiano si è rivelato decisamente indigesto per una comitiva di spagnoli: sono rimasti intossicati dopo un pranzo - pare a base di lasagne - consumato in un ristorante della provincia di Varese. I primi malesseri nella serata di martedì, ma l’allarme è scattato al risveglio nell’hotel Sorriso di Darfo Boario Terme, dove alloggia la numerosa comitiva (in tutto 57 persone). Verso le 9.30, all’albergo di via Roccole sono state inviate diverse ambulanze, i carabinieri e i tecnici dell’Ats per gli accertamenti.

Tutti i turisti accusavano nausea e dissenteria e per sei di loro - uomini e donne di età compresa tra i 64 e gli 84 anni - si è reso anche necessario il trasporto all’ospedale di Esine. Nulla di grave, pare: sono tutti stati ricoverati in codice verde.

Come detto, le origini della maxi-intossicazione alimentare vanno ricercate lontano dalla struttura camuna, dove la comitiva - arrivata nella serata di martedì - non avrebbe consumato alcun pasto. Stando alle prime ricostruzioni, i turisti avrebbero pranzato in un ristorante vicino all’aeroporto di Malpensa, poi avrebbero raggiunto in autobus Darfo Boario Terme. Poco dopo l’arrivo nella località turistica della Valle Camonica, alcuni di loro avrebbero cominciato a non sentirsi bene. Il malessere si sarebbe poi diffuso nella nottata: mercoledì mattina è quindi scattata la richiesta di soccorso.