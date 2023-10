Fuga contromano, si schianta sul marciapiede e sperona l'auto dei carabinieri

"Aiutatemi, mi stanno inseguendo". Sarebbe cominciata con questa chiamata al numero unico per le emergenze la folle corsa per le strade del centro di Boario Terme di un 40enne di origine rumena. Al volante di un’Audi grigia, nonostante fosse in evidente stato di alterazione, avrebbe inanellato una serie di manovre pericolosissime, intralciando il traffico e mettendo in pericolo tutti coloro che, nella mattinata di sabato 21 ottobre, se lo sono trovati di fronte.

Alla vista della pattuglia dei carabinieri, intervenuti proprio dopo la richiesta d'aiuto lanciata dall'automobilista al 112, il 40enne avrebbe pigiato ancor di più sull’acceleratore e, dopo avere imboccato contromano via Zanardelli, ha perso il controllo della macchina che si è poi schiantata contro i paletti di cemento che separano la strada dal marciapiede. A quel punto il fuggitivo avrebbe tentato il tutto per tutto, provando a ingranare la retro. Una manovra disperata e inutile: la sua auto è finita contro quella dei militari, che nel frattempo lo avevano raggiunto.

Quindi la disperata fuga a piedi: immediatamente raggiunto da due carabinieri, avrebbe provato a divincolarsi. Attimi concitati e una breve colluttazione, avvenuta sotto gli occhi di decine di passanti e ripresa da numerosi smartphone. Per lui sono inevitabilmente scattate le manette, per resistenza aggravata a pubblico ufficiale e danneggiamenti: è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in attesa di comparire davanti al giudice per l'udienza di convalida, che si terrà nelle prossime ore.

L’uomo, che avrebbe alle spalle diversi precedenti per reati contro il patrimonio e lesioni, è stato anche sottoposto agli esami per accertare se si fosse messo alla guida ubriaco o dopo aver assunto sostanze stupefacenti.