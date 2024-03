Folle inseguimento in pieno giorno: ladri in fuga sull'auto rubata

Scene da Fast & Furious tra Costa Volpino, Rogno e Darfo Boario Terme. Nel pomeriggio di mercoledì 20 marzo, un'auto in fuga dai Carabinieri ha seminato il panico inanellando manovre pericolose, a una velocità elevatissima, proprio in concomitanza con l'uscita da scuola dei bambini dell'asilo e delle scuole elementari.

L'inseguimento mentre i bambini escono da scuola

Tutto è cominciato verso le 15.30 lungo via Nazionale, a Costa Volpino: è qui che una pattuglia dei militari della stazione di Clusone ha individuato e cercato di fermare, per un controllo, una Citroen C1 decisamente danneggiata e poi risultata provento di un furto commesso a Darfo Boario Terme.

Poi, il più classico dei copioni: quando si è alzata paletta, si è abbassato il pedale dell'acceleratore ed è scattata la folle evasione prima lungo la trafficata via Nazionale, poi sulle strade secondarie che portano a Rogno e Darfo. Nulla è però servito a seminare la pattuglia dei Carabinieri.

La disperata fuga a piedi

L'inseguimento è terminato nel parcheggio del centro commerciale Adamello di Darfo Boario Terme, dove è stata abbandonata l'auto rubata. Ai tre uomini che erano a bordo non è rimasta altra soluzione, se non quella di fuggire di corsa. Uno di loro è riuscito a seminare i militari, mentre gli altri due sono stati bloccati e arrestati.

Gli arresti

In manette sono finiti due ragazzi tunisini di 26 e 28 anni: entrambi senza fissa dimora, irregolari e con alle spalle parecchi reati contro il patrimonio commessi nel 2023 e l'inizio 2024 nell’Alto Sebino e in Valle Camonica. Il giudice ha convalidato l'arresto - per resistenza a pubblico ufficiale e furto d’auto - disposto la detenzione in carcere e avviato le procedure per l'espulsione. Il più giovane dei due aveva pure un coltello in tasca: deve rispondere anche di detenzione abusiva di armi. Ricerche serrate ancora in corso per fermare l'ultimo componente della banda.