Infortunio sul lavoro alla vigilia di Natale: operaio cade da 4 metri, grave in ospedale

La chiamata è partita in codice rosso intorno alle 10.30 della vigilia di Natale: un operaio di 45 anni è rimasto ferito mentre stava lavorando nel comune di Darfo Boario Terme. Dalle prime informazioni trapelate pare che l'uomo sia caduto da un'impalcatura facendo un volo di circa 4 metri. Per i soccorsi sono intervenute immediatamente due ambulanze, insieme ai carabinieri di Darfo.

Si è alzata in volo anche l'eliambulanza che ha trasportato l'uomo d'urgenza al Civile di Brescia. Rimasto sempre cosciente dopo il violento impatto, il 45enne è stato ricoverato in codice rosso: le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Le indagini sono state affidate ai tecnici di prevenzione della medicina del lavoro dell'Ats di Brescia.