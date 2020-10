Infortunio in cantiere, operaio cade dal ponteggio: in eliambulanza al Civile

Infortunio sul lavoro nel primo pomeriggio di martedì in un cantiere di via Cristoforo Colombo a Darfo Boario Terme: un operaio di 39 anni è caduto da un'impalcatura, sulla quale si trovava per effettuare dei lavori di manutenzione.

L'operaio avrebbe perso l'equilibrio, cadendo rovinosamente a terra dopo un volo di qualche metro. A dare l'allarme, poco prima delle 14.30, alcuni colleghi. Inizialmente si è temuto il peggio: la centrale operativa del 112 ha inviato sul posto un'ambulanza, un'automedica e l'elisoccorso in codice rosso.

Il giovane lavoratore per fortuna non ha mai perso conoscenza e l'allarme è rientrato dopo l'arrivo dei sanitari del 118, ma i traumi rimediati alla schiena hanno reso necessario il trasporto, in codice giallo, in eliambulanza al Civile di Brescia.

La dinamica dell'infortunio è al vaglio dei tecnici dell'Ats montagna che effettueranno tutti gli accertamenti del caso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.