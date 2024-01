Taglia un albero, un ramo lo colpisce: soccorso dall'eliambulanza

Travolto dal ramo di un albero che stava tagliando nei boschi che circondano via Montello a Darfo Boario Terme. È quanto accaduto, nel primo pomeriggio di martedì 9 gennaio, a un uomo di 68 anni. Il 68enne, di casa nel paese della Valle Camonica, si stava occupando della manutenzione di un terreno di sua proprietà.

L'uomo avrebbe riportato traumi e contusioni e, dopo le prime cure prestate sul posto dai volontari dell'ambulanza di Pisogne, è stato trasferito con l'elisoccorso alla clinica Poliambulanza di Brescia. Le sue condizioni, per fortuna, non destano preoccupazione: è stato ricoverato in codice giallo. Oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Breno.