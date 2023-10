È una tragedia immensa quella che ha colpito la comunità di Darfo Boario Terme. Il paese piange la scomparsa di un bambino di soli 5 mesi, un piccolo guerriero che ha combattuto dalla nascita contro una malattia congenita: una patologia cardiaca che, purtroppo, lo ha portato via per sempre dalle braccia di mamma e papà.

Il piccolo Fabio Abondio era nato la scorsa primavera, riempiendo di gioia e amore la vita dei genitori. Poi è arrivata la terribile diagnosi, i frequenti ricoveri in ospedale e gli sforzi dei medici per salvarlo. Tutto inutile, purtroppo: il cuoricino di Fabio si è fermato per sempre nei giorni scorsi.

Un dolore indicibile quello di mamma Cinzia e papà Diego: tutto il paese della bassa Valcamonica si è stretto attorno a loro. In queste tragiche ore, centinaia di messaggi di cordoglio e di testimonianze di affetto sono giunti non solo a loro, ma anche ai nonni e agli zii.



L'ultimo saluto si terrà domani, sabato 14 ottobre, nella chiesa di Santa Maria a Darfo Boario Terme. Il corteo funebre partirà dall'abitazione della famiglia, dove è stata allestita la camera ardente e dove, alle 19 di oggi, venerdì 13 ottobre, sarà celebrata la veglia funebre.