Blitz dei carabinieri negli ex hotel: ragazzini soli tra hashish e cocaina

Una volta ospitavano i turisti, ora sono il rifugio di fortuna di chi non ha un tetto sopra la testa. Tra sporcizia, degrado e pure droga avevano trovato rifugio anche tre giovanissimi arrivati dalla Tunisia senza genitori o parenti.

A trovarli, nel corso di un controllo straordinario finalizzato proprio al contrasto dell’immigrazione clandestina, sono stati i carabinieri di Breno. Il blitz è scattato nella mattinata di ieri, martedì 14 maggio, all’interno degli ormai ex alberghi Bassini e Giada di Darfo Boario Terme: strutture vuote e da tempo.

In tutto sono state identificate sei persone di origine tunisina: tre minori di 16 e 17 anni non accompagnati e tre maggiorenni risultati irregolari sul territorio nazionale, per i quali sono state avviate le procedure di espulsione. Per un 22enne sono pure scattate le manette, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: è stato infatti trovato in possesso hashish e cocaina (in tutto 8 grammi).

Dall’inizio del 2024, a seguito dei vari controlli effettuati nella bassa Valcamonica, i carabinieri di Breno hanno rintracciato e identificato 31 soggetti clandestini: 23 sono stati espulsi; 8 arrestati per detenzione ai fini di spaccio.