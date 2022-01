Ubriaco fradicio al volante, alcol cinque volte oltre il limite: denunciato

Un 49enne bresciano, residente a Esine, è stato fermato nella notte tra sabato e domenica dai carabinieri del Radiomobile di Breno. La paletta dei militari si è alzata lungo le strade di Darfo Boario Terme, poi è scattato l'alcol test e per l'automobilista sono cominciati i guai. Il suo tasso alcolico era infatti di 2,59 grammi per litro: oltre cinque volte il limite consentito dalla legge. Per lui, oltre al ritiro della patente e alla sanzione amministrativa prevista in questi casi, è scattata la denuncia per guida in stato d'ebbrezza.

La stessa sorte è toccata ad altri tre automobilisti incappati nei controlli dei militari: un 34enne di Malegno, un 48enne tunisino di casa a Piancogno e un 34enne di Costa Volpino. Il tasso alcolico dei primi due era rispettivamente di 1,31e 0,89 grammi per litro; il terzo si sarebbe rifiutato di sottoporsi all'etilometro.

Nella lunga nottata di controlli sono state ritirate altre tre patenti ad altrettanti automobilisti che si erano messi alla guida dopo aver bevuto, ma il cui tasso etilico era inferiore alla soglia (0,8 grammi per litro) che fa scattare la denuncia penale. Per loro, oltre al ritiro della licenza di guida, è scattta una maxi sanzione.