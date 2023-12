Lite al parco in pieno giorno: ragazzo steso con un pugno in faccia

Colpito da un pugno in pieno volto, è finito in ospedale, a Esine. È quanto accaduto a un ragazzo di 22 anni nella giornata di ieri, lunedì 11 dicembre: il suo racconto e l’intera vicenda è al vaglio dei carabinieri che sono intervenuti sul posto dopo la chiamata al numero unico per le emergenze.

L’aggressione è avvenuta in pieno giorno, in un giardino pubblico di via Alcide De Gasperi a Darfo Boario Terme: stando a una primissima ricostruzione, il ragazzo, di origine straniera, sarebbe stato raggiunto da un pugno al termine di una furibonda lite scoppiata, poco prima delle 14, per futili motivi che sono ancora da accertare.

All’arrivo dei militari e dei volontari di Camunia soccorso, dell’aggressore non c’era più alcuna traccia. Dopo le prime cure prestate sul posto, il 22enne è stato portato in ambulanza all’ospedale di Esine, per gli accertamenti di rito. Avrebbe riportato lesioni piuttosto serie - è stato ricoverato in codice giallo - ma non gravi. Ascoltato dai carabinieri, il giovane non avrebbe saputo riferire le generalità dell’uomo che l’aveva aggredito in pieno giorno. Resta da vedere se la vicenda si concluderà qui o se il ragazzo ferito passerà alle vie legali, denunciando chi gli ha rifilato un cazzotto in pieno volto.