Trovato in strada con traumi alla testa: “Mi hanno picchiato”

Confuso, stordito e con un trauma alla testa: è in queste condizioni che un giovane uomo è stato trovato dai sanitari del 118 intervenuti dopo l’allarmante telefonata al numero unico per le emergenze fatta scattare, proprio dal ferito, verso le 23 dalla via principale di Darfo Boario Terme: corso Italia.

Dopo le prime cure prestate sul posto dai volontari di Camunia soccorso, l’uomo è stato trasferito all’ospedale di Esine, a bordo di un’autolettiga, e sottoposto alle cure del caso: per fortuna non avrebbe riportato gravi traumi e se la sarebbe cavata con una prognosi di soli 5 giorni.

L’uomo è stato ascoltato anche dai carabinieri di Breno, intervenuti insieme ai sanitari, ai quali avrebbe riferito di essere stato aggredito, senza però fornire ulteriori dettagli sul presunto aggressore e sulla dinamica della vicenda. La sua versione dei fatti è quindi al vaglio dei militari: non si esclude nessuna pista, nemmeno quella della caduta accidentale dovuta all’abuso di alcolici.