Terrore fuori dalla tabaccheria: spray urticante in faccia per rubare lo smartphone

Aggredito e derubato fuori dalla tabaccheria del paese da una coppia di sconosciuti. È successo nella serata di sabato 17 febbraio nella frazione Corna di Darfo Boario Terme. La vittima è un 48enne del paese: sarebbe stato avvicinato da due persone. Attimi concitati: i due hanno estratto dello spray urticante al peperoncino per poi spruzzarlo in faccia al malcapitato.

La vittima è rimasta pietrificata, ancor più quando i due ladri gli hanno portato via lo smartphone per poi darsi velocemente alla fuga. Immediata la chiamata ai carabinieri di Breno, che ora indagano sulla vicenda: al vaglio dei militari ci sono le immagini delle telecamere della zona. Proprio dai filmati potrebbero arrivare informazioni utilissime per identificare, in breve tempo, i due malviventi.