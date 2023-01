Precipita dalla finestra del suo appartamento: è in gravi condizioni al Civile

È stato ricoverato in gravi condizioni al Civile di Brescia l'80enne che – nella giornata di ieri, martedì 10 gennaio – è stato protagonista di una bruttissima caduta da un'altezza di circa sei metri, nel cortile delle case popolari di via Ospedale a Darfo.

L'allarme è stato lanciato dai vicini di casa verso le 8 di mattina. Stando a quanto ricostruito finora, pare che l'uomo sia caduto dalla finestra del suo appartamento al secondo piano, dopo aver perso l'equilibro mentre si trovava su una scala. Probabilmente, stava facendo alcuni lavori di manutenzione, o pulendo i vetri.

Per i soccorsi si sono precipitati sul posto un'autolettiga e l'eliambulanza, che hai poi trasportato d'urgenza il ferito nel nosocomio cittadino. È stato ricoverato in codice rosso e i medici si sono riservati la prognosi, ma – fortunatamente – non sembra essere in pericolo di vita. Per raccogliere rilievi e testimonianze sono intervenuti i carabinieri della locale stazione.