Il fiume sulla Statale: la grandine spacca le auto, tetti scoperchiati

La furia della tempesta non ha risparmiato il Bresciano, con danni ingenti in Valle Camonica – dove è esondato il fiume Oglio: chiusa la Statale 42, alcune auto sono state sommerse dall'acqua – ma anche nelle valli confinanti, in particolare in Val di Scalve (provincia di Bergamo) dove non ha solo piovuto, ma anche grandinato.

La tempesta in provincia di Bergamo

E' qui che il ghiaccio dal cielo ha riempito le strade e i giardini come fosse neve: caduta così forte che oltre ad aver colpito i tetti e le serrande ha pure danneggiato alcune automobili. Nello specifico si segnalano danni ingenti a Schilpario e Vilminore. E' andata (forse) peggio a Treviglio: il paese è stato attraversato da una tromba d'aria. Il vento ha soffiato fortissimo nella zona della frazione della Geromina.

Le immagini sono drammatiche: scoperchiati tetti e coperture, anche della parrocchia, dell'oratorio e dell'azienda Oleo Tecnica. La tempesta si sarebbe scatenata tra le 19 e le 20: il Centro meteo di Treviglio segnala un possibile downburst, ovvero una “raffica discendente” in uscita dal fronte del temporale, capaci di raggiungere (e superare) i 100 km orari.

La tempesta in Valcamonica e Sebino

Certo non sono da meno, purtroppo, le immagini che ci arrivano dalla Valle Camonica. Come detto la Ss42 è stata bloccata all'altezza della località Iscla, in territorio di Monno, per l'esondazione del fiume dalla Val Finale (in territorio di Incudine). Per gli esperti si tratta di un'altra, l'ennesima bomba d'acqua di questa estate martoriata dal punto di vista meteorologico (si spera sia l'ultima).

Danni e disagi anche nella zona del Sebino. E' qui che accompagnata alla tempesta ha soffiato, fortissima, la Sarneghera: è la tempesta autoctona che da tempo immemore si caratterizza sul lago d'Iseo e in Franciacorta. Dalle rilevazioni della stazione meteo di Iseo si sarebbero registrati venti fino a 70 e 80 chilometri l'ora.