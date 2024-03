Follia in stazione: distrugge tutto e tiene sotto scacco viaggiatori e personale di servizio

Visibilmente alterato, del tutto fuori controllo, ha tenuto sotto scacco i viaggiatori e il personale di servizio della stazione, prima di essere bloccato dai Carabinieri e dal personale del 118. È accaduto nella prima serata di ieri, venerdì 15 marzo, nella stazione ferroviaria di Breno, lo racconta il Giornale di Brescia.

I fatti. Attorno alle 19:00 un senzatetto di origine africana di circa 30 anni si è reso protagonista di una lite con altri soggetti. Alterato - da alcol o stupefacenti - ha poi dato letteralmente di matto. Dapprima ha sradicato i cestini dell’immondizia e li ha lanciati sui binari. Poi ha divelto tavoli e panchine di metallo, ha preso a sassate le vetrate della stazione e, sempre con un sasso, ha mandato in frantumi il finestrino di un treno in transito.

Nessuno tra viaggiatori e personale di servizio ha potuto fare nulla per placare la sua ira. Solo l’intervento di Carabinieri e personale del 118 ha riportato la calma, grazie al fermo del trentenne. L’uomo è stato trasferito in ospedale e successivamente denunciato per danneggiamenti.