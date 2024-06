Raffiche di vento oltre i 100 km/h, disastri sul lago

Il maltempo della serata di ieri, venerdì 21 giugno, oltre al forte temporale che ha investito le valli, ha provocato diversi disagi sull'Alto Garda. A Riva i Vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 22:30 nel circolo Fraglia Vela di via Maroni, dove ben nove imbarcazioni sono state danneggiate, un lampione è stato tranciato e finito sulle barche, e un albero è stato addirittura sradicato dalle fortissime raffiche di vento che hanno superato i 100 km/h.

Durante le operazioni per rimettere in sesto i natanti e l’intera area, il lungolago è stato off limits, con i Vigili del fuoco che hanno utilizzato il braccio meccanico per manovrare le imbarcazioni. Sul posto erano presenti anche pattuglie della Polizia locale e della Polizia di Stato per garantire la sicurezza. Il maltempo era stato annunciato dalle previsioni diramate nella giornata di ieri, con l'allerta arancione della Protezione civile.