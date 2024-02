È morto a 65 anni Danilo Poli, per tutti "il gigante buono" : nato e cresciuto al Villaggio Prealpino, negli anni ’90 aveva lavorato, come buttafuori, alla discoteca Paradiso di San Polo. Ultimo di sei fratelli, si è spento nei giorni scorsi, gettando nello sconforto i familiari, ma anche la comunità del popoloso quartiere a Nord della città. Decine i commenti e i messaggi di cordoglio affidati alle pagine social del quartiere, e non solo.

"Ti ricorderò non come il ragazzo forte e spavaldo che apparivi, ma per l'uomo dolce, capace di riconoscere i suoi errori e di chiedere scusa che eri", si legge sui social. E, ancora: "Eri una bella persona, sempre pronto ad aiutare chi era in difficoltà".

Una vita difficile, costellata dai lutti tra cui quello del fratello gemello, prematuramente scomparso alcuni anni fa. Strazianti le parole di addio delle sorella Daniela: "Te ne sei silenziosamente andato, senza dir nulla della tua sofferenza. Hai varcato i confini dell'infinito, lasciando un vuoto nel mio cuore. La mente e' intorpidita, le lacrime tornano indietro, e la vita anche con questo dolore continua. Buon viaggio fratellone, hai raggiunto Oliviero, il tuo gemello; ora siete riuniti".

L’ultimo saluto alle 15.30 di oggi, sabato 24 febbraio, nella chiesa parrocchiale di Nave.