Il dramma di Danila, giovane mamma morta a soli 44 anni: il paese è in lacrime

Una tragedia immensa che ha lasciato l'intera comunità senza parole. Nella giornata di domenica 3 marzo, si è spenta Danila Raza: aveva solamente 44 anni. Stroncata dalla malattia, lascia nel dolore i giovani figli Alice e Luca, il compagno Cristian, la mamma Matilde e il fratello Alessio.



Cresciuta a Marcheno, la 44enne viveva da diversi anni a Villa Carcina, dove saranno celebrati i funerali. L’ultimo saluto è fissato per le 14.30 di oggi (martedì 5 marzo), nella chiesa parrocchiale dei Santi Emiliano e Tirso.

Conosciuta e amata a Villa Carcina, Danila lavorava come cuoca in una residenza sanitaria per disabili del paese. Centinaia i messaggi di cordoglio apparsi sui social, e non solo in queste ore. "Non ci sono parole per consolare i tuoi famigliari, i tuoi cari ragazzi di cui eri così orgogliosa. Eri una donna piena di simpatia, energia e di buon cuore", scrive un’amica della giovane mamma. Una morte prematura che ha gettato nello sconforto amici e parenti: "Hai lasciato un vuoto in molte persone", si legge ancora tra le moltissime testimonianze di affetto.