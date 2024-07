Muore precipitando in montagna: Daniele era il padre di due figli

Gli amici lo hanno aspettato a lungo sulla cima dell’Adamello: non vedendolo arrivare, preoccupati, hanno allertato il 112. Il corpo senza vita di Daniele Terzi, 59 anni, è stato individuato solo dopo un paio d’ore di ricerche, e recuperato almeno dopo altrettante: l’uomo è precipitato per centinaia di metri in un canalone mentre stava affrontando, da solo, la via ferrata Terzulli con l’intento di raggiungere il Corno Miller, nell’omonima valle, ancora in territorio di Sonico a oltre 3.200 metri di altitudine. Alpinista esperto, avrebbe messo il piede in fallo – complice la pioggia, la nebbia e la via ancora coperta di neve – precipitando nel vuoto, in un volo fatale.

Un’arrampicata fatale

La salma è stata ricomposta e trasferita nella camera mortuaria dell’ospedale di Edolo, a disposizione dell’autorità giudiziaria. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri di Breno che hanno ricostruito più o meno nel dettaglio quanto successo. Residente a Viadana, nel Mantovano, Daniele Terzi era in Valcamonica in compagnia di altri 4 amici alpinisti, tutti soci del Cai (il Club Alpino Italiano) di Bozzolo. Dopo aver passato la notte al rifugio Gnutti di Sonico, domenica si sono alzati all’alba e lungo il cammino si sono divisi: Terzi ha proseguito da solo e sulla via Terzulli è andato incontro, purtroppo, a un tragico destino.

Il dolore di moglie e figli

Vasta la mobilitazione dei soccorsi. Sul posto le squadre del Soccorso Alpino, con 10 tecnici impegnati e arrivati dalle stazioni di Edolo e Temù: attivato anche l’elisoccorso di Areu, decollato da Sondrio, oltre ai militari del Sagf, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. L’intervento, fa sapere il Soccorso Alpino, è stato avviato intorno alle 10.30 e si è concluso soltanto alle 17, con il rientro delle squadre. Come detto alpinista esperto, Daniele Terzi era socio del Cai e grande appassionato di escursioni: sposato e padre di famiglia, lascia nel dolore la moglie e 2 figli.