Morto sul lavoro a 33 anni: era papà di un bimbo di pochi mesi

È Daniele Salvini la vittima del tragico incidente sul lavoro di giovedì pomeriggio a Bagolino. Era impegnato in un taglio alberi (di grosse dimensioni) tra le località di Cerreto - dove solo pochi mesi fa si era consumata un'altra tragedia simile - e di Riccomassimo: stava lavorando insieme a un collega per un taglio piante per la messa in sicurezza di una scarpata. Ma intorno alle 11.30 è successo l'imprevedibile.

Il drammatico incidente

Un grosso tronco si è staccato più a monte, rotolando in discesa lungo la collina. Così facendo avrebbe colpito l'albero su cui Daniele Salvini stava lavorando, che a sua volta ne sarebbe stato travolto e ucciso. Morto sul colpo: seppur tempestivi i soccorsi purtroppo sono stati inutili. La centrale operativa ha inviato sul posto un'ambulanza dei volontari di Ponte Caffaro e l'elisoccorso decollato da Brescia, oltre ai Vigili del fuoco arrivati da Salò e Storo, i carabinieri di Salò.

Trattandosi di infortunio sul lavoro, i rilievi sono stati affidati ai tecnici del Psal di Ats, il servizio di Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro dell'autorità sanitaria bresciana. Effettuati i primi e doverosi accertamenti, la magistratura ha concesso subito il nulla osta al funerale: sarà celebrato sabato pomeriggio a Bagolino, dove Daniele abitava.

Il cordoglio dei colleghi

In paese la notizia si è diffusa rapida, scatenando sconforto e sgomento. Daniele Salvini lascia la giovane moglie Cristina e un figlioletto di appena 8 mesi: instancabile lavoratore, era anche un vigile del fuoco volontario. "Con enorme dolore porgiamo le nostre più sentite condoglianze ai ragazzi del distaccamento di Bagolino e alla famiglia Salvini per la prematura scomparsa di Daniele", fanno sapere i Vigili del Fuoco di Edolo. E ancora, l'Unione dei pompieri volontari: "Il presidente Andrea Maria Bocca, tutto il consiglio e tutti i soci, esprimono il proprio cordoglio alla famiglia e ai colleghi del distaccamento di Bagolino, comando di Brescia, per la gravissima perdita subita".

Sono già 72 dall'inizio dell'anno i morti sul lavoro in Lombardia, considerando anche i decessi in itinere. Lo riporta l'Osservatorio indipendente di Bologna: dall'inizio del 2023 una dozzina di vittime nella sola provincia di Brescia.