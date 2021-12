Scomparso a 17 anni, l'appello disperato della madre: "Daniele torna a casa"

Ore di angoscia per una famiglia di Ospitaletto: da mercoledì mattina, Daniele Moisei, 17 anni è scomparso. Il giovane è uscito di casa per prendere il pullman diretto a scuola, ma non c’è mai arrivato. Daniele, infatti, non è andato a scuola e non è tornato a casa.

Volontario quest’estate al bar degli studenti ad 'Agosto con Radio Onda d'Urto', ha capelli castano chiaro, occhi azzurri ed è alto 1,68. In serata è stata denunciata la sua scomparsa. Il suo cellulare risulta spento. Chiunque abbia notizie può contattare i carabinieri di Ospitaletto al numero 030 640101. La mamma è intervenuta mercoledì sera a una puntata del programma “Chi l’ha visto” su Raitre.