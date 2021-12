Scomparso alla fermata dell'autobus, il giovane Daniele è stato ritrovato

“Possiamo darne conferma: Daniele è stato rintracciato e sta bene”, è il messaggio scritto poco fa sulla pagina facebook del Comune di Ospitaletto. È stato ritrovato sano e salvo il 17enne Daniele Moisei, scomparso mercoledì mattina.

Il giovane era uscito di casa per andare a prendere l’autobus diretto a scuola, ma non c’era mai arrivato. “Grazie a tutti per il supporto, l'attenzione e la premura per il giovane 17enne – si legge nella nota – Tutto è bene quello che finisce bene”. Ancora da capire dove il ragazzo abbia trascorso la notte. Ma quello che conta è che Daniele, finalmente, abbia potuto riabbracciare la sua famiglia.