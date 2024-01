Accoltella un ragazzo fuori dalla disco: "Ero ubriaco, non mi controllavo"

È Daniele Mazzucchelli, 23enne di casa a Erbusco, il giovane bresciano finito in carcere con l'accusa di tentato omicidio. Per gli inquirenti sarebbe stato lui a colpire con diverse coltellate, riducendolo in fin di vita, un 23enne di Gorlago (Bg) al termine di un rissa scoppiata, all'alba di sabato, nelle vicinanze della discoteca Costez di Grumello Del Monte (Bg). Fermato 24 ore dopo la sanguinosa aggressione - la vittima è ancora ricoverata in terapia intensiva - e poi interrogato dai carabinieri e dal magistrato avrebbe ammesso di aver accoltellato il coetaneo, ma avrebbe riferito di ricordare ben poco di quanto accaduto perché "Ero ubriaco".

Chi è il giovane bresciano accusato di tentato omicidio

"Era in uno stato di alterazione fisica tale da non controllare compiutamente i suoi gesti. Ha realizzato solo in seguito quanto accaduto e ora non riesce a capacitarsi di aver potuto compiere un atto tanto grave", fa sapere Gianbattista Scalvi, avvocato difensore del 23enne incensurato. Mazzucchelli, che di mestiere fa il muratore, ora si trova in carcere, a Bergamo. Domani verrà interrogato dal gip, che deciderà se convalidare o meno il fermo.

Gli sfottò, la rissa, le coltellate

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri - grazie alle testimonianze e alle immagini di sorveglianza - tutto sarebbe cominciato con un banale litigio, per dei cori e degli sfottò da stadio, scoppiato tra la comitiva di Mazzucchelli e quella della vittima, e velocemente sfociato in una rissa.

Al termine dell'animato parapiglia, i due gruppi si sarebbero separati e poi nuovamente incontrati in un fast food vicino alla discoteca per chiarirsi. Nei filmati delle telecamere del locale non ci sarebbe però traccia del 23enne di Erbusco e della vittima: per chi indaga i due si sarebbero nuovamente affrontati, per ragioni da chiarire. Proprio al termine del nuovo litigio, il muratore bresciano avrebbe estratto il coltello e colpito il coetaneo all'addome. Il ferito si sarebbe poi trascinato fino al piazzale della discoteca per chiedere aiuto: è stato soccorso dagli addetti alla sicurezza e poi trasferito all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Operato d'urgenza, il giovane non sarebbe in pericolo di vita ma le sue condizioni restano gravissime.