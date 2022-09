Stroncato da una malattia a soli 43 anni: era il papà di due bimbi

Ha lottato con coraggio e senza mai perdere il sorriso per sconfiggere la malattia neurologica che gli era stata diagnosticata qualche anno fa: la sclerosi laterale amiotrofica. Una battaglia impari contro un morbo che blocca progressivamente e inesorabilmente i muscoli del corpo. Daniele Della Valle non ce l'ha fatta: si è spento mercoledì, strappato a soli 43 anni alla vita e all'affetto della moglie e dei loro due piccoli figli.

"Un ragazzo d'oro: solare e sempre sorridente", così tutti lo ricordano a Rivoltella del Garda, frazione di Desenzano dove il 43enne viveva da tempo. Conosciuto e amato da tutti per i sorrisi dispensati dal bancone del classic beach rock cafè, dove - finché ha potuto - ha lavorato come barista.

"Eri uno di noi, un abbraccio", si legge sui canali social del bar del porto di Rivoltella.

Decine i messaggi di addio affidati ai social, dove si è rapidamente diffusa la notizia della sua prematura scomparsa. Appassionato di calcio fin da quando era un bambino, aveva giocato nella polisportiva Desenzanese, lasciando in tutti ottimi ricordi.

Un giovane padre dal cuore grande e una generosità che non conosce limiti: tra le sue ultime volontà quella che nel giorno dell'ultimo addio le persone a lui vicine evitino fiori ed omaggi, sostituendoli con donazioni all'associazione Cuore di Kevin. Una relatà no profit che opera in memoria di Kevin Zeni - tragicamente scomparso a soli 19 anni in seguito a un terribile incidente stradale - fornendo supporto alle persone in difficoltà.

Centinaia di persone sono attese per il funerale del giovane padre: sarà celebrato venerdì pomeriggio, alle 15, nella chiesa parrocchiale San Michele Arcangelo di Rivoltella.