Partita di calcio, batte la testa contro un muretto: Daniele è gravissimo

E' ricoverato in gravissime condizioni alla Poliambulanza di Brescia il 22enne Daniele Berlingieri, vittima di uno sfortunatissimo infortunio lunedì sera, mentre partecipava al Torneo Tosetti di Moglia, nel Mantovano, organizzato dall'associazione Il Campino del Prete. Il ragazzo ha battuto la testa contro lo spigolo del muretto che delimita il campo, a seguito di uno scontro di gioco.

L'infortunio sul campo

Caduto a terra, privo di sensi, è stato soccorso dall'automedica e da un'ambulanza di Soccorso Azzurro, poi trasferito nel vicino campo sportivo e infine trasportato in elicottero fino a Brescia, dove è stato ricoverato in codice rosso. Nella notte è stato sottoposto a un intervento chirurgico per ridurre il grave ematoma alla testa.

Berlingeri indossava la casacca viola del Progetto Pose Berlingeri, in campo in quel momento con gli avversari del Panificio Panart. A seguito di uno scontro di gioco è finito dritto contro il muretto, su cui ha battuto la testa.

La nota degli organizzatori

"Il direttivo del Campino - si legge in una nota diffusa martedì - esprime la vicinanza e tutto il supporto a Daniele Berlingieri e famiglia, perché si rimetta quanto prima, dopo l'infortunio a seguito dello scontro di gioco avvenuto lunedì sera. Fiduciosi di rivederlo appena possibile, consapevoli di essere nel rispetto delle normative e omologazioni di legge, certi dei nostri 10 anni di storia e a seguito di confronto con la famiglia Berlingieri e don Alberto, abbiamo deciso di proseguire con il torneo. Vi aspettiamo a inizio partita, per una preghiera per Daniele".