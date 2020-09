Addio a Daniela, uccisa dalla malattia: il dolore del marito e della giovane figlia

Ha lottato a lungo, come una leonessa, contro un male incurabile che purtroppo alla fine non le ha lasciato scampo: si è spenta a soli 50 anni Daniela Zanetti, sposata e madre di una figlia. Se n'è andata nei giorni scorsi, circondata dall'affetto dei suoi familiari.



Abitava a Provaglio d'Iseo; la piangono il marito Matteo, la figlia Giulia e i genitori Dolores e Luca. Tutta la famiglia ha voluto ringraziare le dottoresse Sara Muffolini e Monica Marini per "le amorevoli cure" prestate nel corso della malattia della giovane mamma.



Grande cordoglio in paese e chiesa gremita per l'ultimo saluto, che è stato celebrato lunedì pomeriggio nella parrocchiale di Provaglio. Daniela è stata poi seppellita nel cimitero di paese.

