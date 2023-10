Addio a Daniela, stroncata in poco tempo dalla malattia: "Ci hai insegnato a lottare"

"Si è spento un sorriso, si è spenta una passione smisurata per l'atletica", con queste parole il Csi (centro sportivo italiano) di Vallecamonica ha annunciato, sui social, la prematura scomparsa di Daniela Richini. Stroncata in pochi mesi da una malattia che non le ha lasciato scampo, si è spenta nella giornata di sabato 30 settembre, quattro giorni dopo aver compiuto 50 anni.

A Darfo Boario Terme e nel mondo dell'atletica bresciana la giovane donna era molto conosciuta: da sempre appassionata di corsa, è stata protagonista per molti anni della Coppa Camunia e di molte altre competizioni provinciali. Diplomata alla scuola superiore per interpreti e traduttori, lavorava da oltre 20 anni alla Sales Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes di Costa Volpino.

Grande il cordoglio in paese, come sui social. Tutti ricordano Daniela per il suo splendido sorriso, la solarità e la gentilezza. Lascia nel dolore il compagno Francesco, i genitori Alberto e Mistica, il fratello Riccardo e la sorella Elena che l'ha ricordata con uno struggente messaggio di addio:

"Daniela in questi mesi ci ha insegnato tanto: a lottare sempre, senza mai perdersi d'animo e soprattutto a proteggere le persone vicine. È stata una leonessa. Grazie per quanto hai sempre fatto per noi e un grazie particolare per essere stata una vera zia per i tuoi nipoti. Continua a guidarli e proteggerli da lassù".

Decine di persone sono attese per l'ultimo saluto: il funerale sarà celebrato alle 16 di martedì 3 ottobre nella chiesa di Santa Maria delle Nevi a Boario Terme.