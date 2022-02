"Ciò che non vorremmo accadesse mai": addio a Daniela, storica ristoratrice

La comunità di Lonato e di tutto il Basso Garda è in lutto per la scomparsa di Daniela Papa, morta a 61 anni probabilmente per un infarto. “Purtroppo accade in un solo momento ciò che non vorremmo accadesse mai”, scrivono i familiari: Daniela lascia nel dolore l'anziana madre Marì, la sorella Marika con Stefano, il fratello Roberto con Elena, i nipoti Michael, Greta, Nicole, Thomas, Isabel e Melissa.

Mercoledì i funerali

I funerali saranno celebrati mercoledì pomeriggio alle 15, nella Basilica di San Giovanni Battista a Lonato. Il corteo funebre partirà dal ristorante Cascina del Ritrovo, in località San Tomaso: era il locale che Daniela Papa gestiva da quasi 20 anni, dopo aver lavorato a lungo nel mondo della ristorazione. Aveva infatti collaborato con il bar Da Gina, in centro a Lonato, e con la trattoria degli zii in località Cominello. “La nostra amata Daniela ci ha lasciati improvvisamente, che la terra le sia lieve e riposi in pace”, fanno sapere dalla Cascina del Ritrovo.