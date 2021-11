Nese di Alzano piange Dalila Bianchi, morta a soli 28 anni

Se n’è andata troppo presto, lasciando un vuoto incolmabile tra familiari e amici: Nese, frazione di Alzano Lombardo (Bg), piange l'improvvisa scomparsa della 28enne Dalila Bianchi.



La giovane è sentita male la mattina di lunedì 22 novembre: aveva febbre alta e un forte mal di testa e – dopo essersi recata al pronto soccorso di Alzano – era stata dimessa verso mezzogiorno, con una diagnosi d'infezione alle vie urinarie. Durante la notte, però, le sue condizioni sono peggiorate, fino al tragico epilogo sopraggiunto nell'arco di poche ore.

Dalila viveva in via dei Corni a Nese e lavorava come barista (insieme alle due sorelle) al bar Enjoy. Amava giocare a pallavolo ed era appassionata di calcio, le piaceva andare allo stadio a tifare per la "sua" Juventus. Lascia nel dolore la mamma Monica, papà Bruno, le sorelle Roberta, Valeria e Patrizia e i cinque nipoti. I funerali si svolgeranno oggi alle 10 nella chiesa parrocchiale di Nese. Nella mattina di ieri, mercoledì 24 novembre, la procura ha aperto un fascicolo sul decesso della ragazza. Ancora sconosciuta la causa, in paese si vocifera possa essersi trattato di un aneurisma cerebrale o un’embolia polmonare, ma – al momento – non c'è nessuna certezza. Solo delle ipotesi, spetterà alla magistratura far luce su quanto successo.

Tanti i messaggi di cordoglio in queste ultime ore: “Fai buon viaggio Dalila Bianchi – scrive una conoscente –, mia sorella è stata veramente fortunata ad averti incontrata, insieme avete coltivato un'amicizia che purtroppo la vita ha spezzato troppo presto. A tutte le persone che ti hanno voluto bene, dà la forza di trovare un senso a questo destino inspiegabile. Un bacio Dalilina”.