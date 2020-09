Stroncata da una grave malattia, muore madre di famiglia: lascia figli e marito

Brescia. Sono decine e decine i messaggi di cordoglio apparsi su Facebook dopo la morte di Mimma Aragone, madre di famiglia strappata troppo presto alla vita da una grave malattia.



"Sei tornata ai tuoi monti, e ci amerai ancora. Per te non è difficile. E il tuo respiro che sento qui accanto a me, fa fiorire le arance", è il commosso ricordo di Paola. "Ciao Mimma, va in pace avrai già incontrato i tuoi genitori e tutti i tuoi cari. Dove sei arrivata è un mondo di pace e gioia, affacciati a una nuvoletta guarda tutti noi che ricorderemo sempre con affetto il tuo sorriso": questa l'addio di Mariarosa. "Per tutti noi i giorni saranno meno luminosi senza la tua presenza e la tua simpatia coinvolgente. Ora riposa in Pace insieme ai tuoi cari", scrive ancora Bruna.

Originaria della Liguria ma da lungo tempo residente in città, Mimma Aragone si è spenta in un letto della Domus Salutis, lasciando nel dolore il marito Giorgio Pellizzaro e gli amati figli Alfredo e Roberta. I funerali si sono tenuti giovedì mattina nella Parrocchia di Cristo Re. Al termine della massa esequiale, il corteo funebre si è poi diretto verso il Tempio Crematorio di Sant' Eufemia.