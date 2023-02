Cade un pezzo di controsofitto: i controlli dei Vigili del fuoco

Un crollo di un pezzo di controsoffitto, senza la minima conseguenza per i viaggiatori che stavano transitando. Alle 19 di ieri, venerdì 3 febbraio, una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia è intervenuta nel sottopassaggio tra Stazione e Metropolitana per verificare la tenuta del controsoffitto.

Il crollo si è verificato nel tunnel che dall'interno della stazione porta a via Sostegno. La squadra intervenuta ha verificato insieme ai responsabili della metro la stabilità della struttura del sottopassaggio, in attesa degli interventi di messa in sicurezza.