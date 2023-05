Il grande gelso della scuola si spezza e crolla a terra

Un crollo improvviso, inatteso e imprevedibile, ma fortunatamente senza conseguenze per l'incolumità di alunni, genitori e insegnanti. È successo nel pomeriggio di ieri a Rezzato, nel giardino della scuola primaria Tito Speri di via IV Novembre, dove si è spezzato ed è caduto a terra il grande gelso.

Il gelso, posizionato come gli altri lungo il perimetro dell'istituto, vicino alla ringhiera lungo via Leonardo da Vinci, all'improvviso si è spezzato, cadendo a terra. Gli alunni che stavano uscendo dalle aule sono stati fatti passare da un'altra uscita, e sul posto è stata chiamata la Protezione civile che ha messo in sicurezza la zona prima di intervenire per liberare lo spazio da tronco e rami.

Il presidente della Protezione civile di Rezzato, Francesco Zanardelli, ha commentato così il fatto sulle colonne del quotidiano Bresciaoggi in edicola stamane: «La causa del crollo è da attribuire molto probabilmente alle piogge di questi giorni che si sono "accanite" sul tronco e sui rami di una pianta evidentemente già malata, provocando del marciume all'interno del legno che ne ha compromesso la tenuta».