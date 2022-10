Uccisa dalla malattia, il paese piange la 'sua' maestra: "Ti amavano tutti"

Sono stati celebrati mercoledì a Concesio i funerali di Cristina Serena, insegnante morta a soli 52 anni, stroncata dalla malattia con cui lottava da tempo e che purtroppo non le ha lasciato scampo. La chiesa di Sant'Andrea era gremita: c'erano i tanti amici, i colleghi, i suoi alunni. Era maestra alla scuola elementare di Navezze, Gussago: in paese ha lavorato tanti anni, fin dall'inizio della sua carriera ormai un quarto di secolo fa. La piangono il marito Roberto, la mamma Mariagrazia, il fratello Ivan. La salma ora riposa nel cimitero di Pieve.

Il ricordo

Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore. "Cara collega, non avrei mai voluto scriverti un messaggio per salutarti un'ultima volta - scrive Raffaella - Avrei voluto invece scriverti per esprimerti la gioia della tua guarigione, la gioia di poterti rivedere a scuola, dolce e sorridente come sei sempre stata. Ti porterò sempre nel cuore, con il ricordo di una collega ineccepibile moralmente e molto preparata, ma prima ancora dolce, sorridente e gentile, disponibile con noi colleghe e i bambini, sempre pronta ad ascoltare".

E ancora, Marialuisa: "Ti ringraziamo con il cuore per tutto quello che hai fatto per noi. Ci hai accolto, accompagnato, sostenuto: ci hai amato, e ti amavano tutti. Grazie per i tuoi sorrisi, le tue parole gentili che sapevano cogliere la parte migliore di noi. Ora vogliamo dirti che non ti dimenticheremo mai".