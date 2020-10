Stroncata da un male incurabile, la profumiera Cristina è morta a 56 anni

Di lei rimarranno sicuramente i modi gentili, il suo sorriso contagioso, l'infinita generosità: la comunità di Gussago è in lutto per la scomparsa di Cristina Lanfranchi, morta a soli 56 anni dopo essere stata colpita da una tanto rapida quanto crudele malattia. Era la titolare della profumeria (che porta il suo cognome) di Via Alcide De Gasperi.

Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore alla famiglia: Cristina era nota per la sua attività commerciale e non solo, già segretaria dell'associazione dei commercianti e impegnata in prima persona nel supportare le iniziative di paese, collaborando con la Pro Loco.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il dolore del marito e delle sorelle

La piangono il marito Giovanni, le sorelle Antonella con Dionisio ed Enrica con Enzo, i nipoti Daniele, Laura, Alessandro e Mattia. I funerali saranno celebrati venerdì pomeriggio, dalle 15 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta: il corteo partirà poco prima dall'abitazione di Via Marcolini. La famiglia ringrazia i medici e il personale dell'Hospice della Fondazione Richiedei.