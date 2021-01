Le lacrime per Cristina, uccisa da un tumore a soli 51 anni

"Ci mancherai tantissimo, ti ricorderemo per la tua grande bontà e purezza d’animo". Così un'amica ricorda, sui social, Cristina Cometti, strappata alla vita da una malattia, che se l’è portata via davvero troppo presto.

Aveva solo 51 anni: se n'è andata nei giorni scorsi, circondata dall'affetto dei suoi familiari e dei conoscenti. Un grave lutto che ha addolorato profondamente la comunità di Barbarano di Salò, dove era nata e cresciuta.

In paese la conoscevano e stimavano in molti: faceva la commessa in una nota boutique d'abbigliamento del centro storico. Sono tanti i messaggi di cordoglio affidati ai social in queste ore. "Voglio ricordati per la tua dolcezza e semplicità", si legge. "Resterai per sempre nei nostri cuori", scrivono i titolari del negozio dove Cristina lavorava.

Oltre alle amiche, la piangono i genitori: mamma Lucia e papà Camillo. Il funerale verrà celebrato sabato pomeriggio (alle 15) nella chiesa di San Bernardino a Salò. Il corteo funebre partirà dalla domus funeraria Rodella, dove riposa la salma della giovane donna.