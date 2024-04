Omicidio-suicidio: perché la donna non ha opposto resistenza?

È stata eseguita l'autopsia sui corpi di Cristian Catalano e Shuai Li, le vittime del dramma consumatosi la notte di Pasquetta (tra lunedì e martedì) nell'appartamento a Madonna della Scoperta (frazione di Lonato), dove Catalano da pochi mesi viveva in affitto. Terminato l'esame autoptico, il pubblico ministero Alessio Bernardi ha firmato il nullaosta per la restituzione delle salme ai familiari.

Le ipotesi al vaglio

Sono ancora tante le ombre che avvolgono la tragedia, non solo l'ipotesi che la donna fosse incinta. Resta da capire, infatti, come mai sul suo corpo non siano stati trovati segni di violenza: non si è ribellata mentre Catalano le stava tagliando le vene e, nelle ultime ore, è emerso che si sta vagliando la possibilità che sia stata sedata (o drogata) prima dell'omicidio. Solo i risultati dell'esame tossicologico potranno far luce sono questa terribile ipotesi.

Cosa sappiamo finora

Seguendo la pista dell'omicidio-suicidio, Catalano avrebbe prima ucciso la compagna, tagliandole le vene per simularne il suicidio: in seguito, si sarebbe auto-inferto ferite al collo e alle sue stesse vene, morendo dissanguato ad almeno un'ora di distanza dalla morte di Shau Li. A dare l'allarme i parenti della donna, preoccupati perché non la sentivano ormai da domenica sera: si sono precipitati a Lonato, hanno chiesto aiuto ai proprietari di casa, hanno visto il sangue sulla porta finestra, sono stati chiamati i carabinieri.

Eseguite dal dottor Andrea Verzeletti (direttore dell'unità operativa di Medicina legale) e dalla dottoressa Sofia Bodini, gli esami autoptici avrebbero rilevato le ferite da arma da taglio e la morte per dissanguamento. Shau Li avrebbe sentito la famiglia per l'ultima volta la sera di Pasqua: Catalano sarebbe stato visto dai vicini di casa verso mezzogiorno di lunedì. Infine la tragedia, che – su tanti aspetti – è ancora avvolta nel mistero.