Cede un solaio, precipita nel vuoto: operaio portato al Civile di Brescia

E' stato ricoverato all'ospedale Civile di Brescia l'operaio che – nella giornata di martedì – è stato vittima di un brutto infortunio sul lavoro in via Marmolada a Cremona.

L'uomo – un 62enne italiano, S.S. le iniziali – è precipitato nel vuoto a causa del cedimento di un solaio al terzo piano, avvenuto all'interno di uno stabile in cui erano in corso dei lavori di ristrutturazione.

I suoi colleghi hanno subito dato l'allarme: soccorso dal 118, è stato dapprima portato al vicino ospedale Maggiore, poi si è deciso per il trasferimento al Civile per ulteriori accertamenti. Al momento del ricovero, le sue condizioni non destavano eccessiva preoccupazione. Per i soccorsi è intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco.