Bimbo di un anno precipita dal balcone: è vivo per miracolo

E' sfuggito al controllo dei genitori per pochi attimi, ma tanto è bastato per avvicinarsi al balcone e sporgersi in avanti, forse per recuperare un giocattolino caduto di sotto: tragedia sfiorata in un condominio di Via Divisione Acqui a Cremona, dove un bimbo di circa 20 mesi è precipitato dal primo piano del palazzo in cui vive con i genitori, un volo di diversi metri che solo per un irripetibile colpo di fortuna non ha avuto conseguenze più serie.

La caduta del piccolo sarebbe stata attutita dall'erba alta nel prato sottostante. Sono stati i genitori a dare l'allarme al 112: all'arrivo dei soccorsi il bimbo stava bene, solo qualche graffio e contusione, lieve ferite al volto e al torace, sempre cosciente. In via precauzionale, come è giusto, si è deciso di accelerare i tempi del soccorso facendo atterrare anche l'elicottero, decollato da Bergamo.

Le indagini della Polizia di Stato

Il bimbo è stato così trasferito al Papa Giovanni di Bergamo, dove rimane sotto stretta osservazione. Sulla dinamica indagano gli agenti della Squadra mobile della Questura di Cremona, con il supporto della Polizia scientifica. Tutto è successo intorno alle 15. Come detto il piccolo si sarebbe sporto fin troppo in avanti dal parapetto del balcone, precipitando appunto di sotto. Nel prato dove il bimbo è caduto sono stati trovati alcuni giocattoli: nel tentativo di recuperarli alla fine è precipitato. Non ci sarebbero dubbi sull'accidentalità dell'accaduto.