"Sua figlia ha fatto un incidente": truffata per mezzo milione di euro

Un'altra persona anziana¬†vittima di una truffa da parte di un finto carabiniere, questa volta appena oltre il confine della nostra provincia.¬†Il malvivente si era presentato come il "maresciallo Volpe", raccontando a una 75enne¬†di Cremona che la figlia era stata coinvolta in un incidente stradale. Cos√¨, il sedicente militare, un napoletano di 40 anni, √® riuscito a estorcere alla donna 500mila euro tra denaro e preziosi. √ą stato arrestato dagli agenti della polizia di Cremona e Napoli, che hanno eseguito un'ordinanza di custodia in carcere emessa a carico del¬†40enne, accusato di furto in abitazione aggravato commesso a Cremona il 18 settembre.

Gli agenti della Squadra Mobile sono riusciti a mettersi sulle tracce dell'uomo dopo aver studiato il suo raggiro. Il sedicente "maresciallo Volpe" aveva telefonato all'anziana per dirle che la figlia era stata coinvolta in un grave incidente stradale e che, per le spese legali, era necessaria la consegna del denaro e dei gioielli a un avvocato, il quale sarebbe arrivato a breve a casa sua.



Dopo l'incontro con il truffatore, la 75enne ha contattato la figlia e solo in quell'occasione ha scoperto di essere stata vittima di un raggiro. Gli agenti della Mobile di Cremona sono andati a Napoli, dove dopo 24 ore di ricerche, con la collaborazione degli investigatori partenopei, sono riusciti a rintracciare e ad arrestare il 40enne. L'uomo è stato incastrato da alcuni tatuaggi. All'arrestato è stato anche notificato il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno a Cremona per quattro anni, misura di prevenzione emessa dal questore e modificata dal Decreto Caivano, che ha innalzato il termine massimo del divieto.



Fonte: Today.it