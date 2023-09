Pugni in faccia per il portafoglio, brutale rapina: in tasca un coltello di 20 cm

Sono tutti indagati dalla Procura di Brescia, presso il Tribunale dei minori, i tre ragazzini di 14, 15 e 16 anni protagonisti di una rapina con aggressione per le vie del centro di Crema. Qualche settimana fa avrebbero aggredito e picchiato un 14enne in quel momento in compagnia di amici, colpendolo con una serie di pugni al volto prima di rapinarlo del borsello e del portafoglio: i presunti responsabili, un 16enne italiano, un 15enne e un 14enne entrambi di origine marocchina, sono stati individuati grazie alle indagini lampo del Commissariato di Polizia, coordinato dal vicequestore Bruno Pagani.

Cosa è successo

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, in quell'occasione i tre giovanissimi rapinatori avrebbe avvicinato un gruppo di coetanei per deriderli e provocarli: una volta isolato e accerchiato, il 14enne è stato picchiato e rapinato. Il ragazzo ha però subito contattato i propri genitori e, insieme a loro, altrettanto rapidamente si è presentato negli uffici del Commissariato.

Da qui sono partite le indagini: una volante del Commissariato, ricevute le prime indicazioni sui responsabili, ha intercettato due degli autori poco lontano dal luogo teatro dei fatti. Uno di loro, tra l'altro, aveva in tasca un coltello a serramanico di circa 20 centimetri, e per questo è stato anche indagato per porto di coltello di genere proibito.

Gli approfondimenti sono proseguiti anche con l'ausilio delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, pubbliche e private, fino ad individuare e identificare il terzo responsabile. Nei giorni successivi all'episodio, ormai nella rete della Polizia di Stato, i tre indagati avrebbero pure cercato di costringere la vittima a ritirare la denuncia presentata, con minacce e intimidazioni. È un altro capo d'accusa: non solo rapina in concorso, ma anche violenza privata.