Ragazzino si schianta con la moto: traumi alla testa e al torace

Avrebbe perso il controllo della sua moto in curva, cadendo rovinosamente sulla pista e procurandosi traumi alla testa e al torace: immediatamente soccorso dai sanitari, le sue condizioni fortunatamente sono subito parse meno gravi del previsto, ma è stato comunque ricoverato in codice rosso al Papa Giovanni di Bergamo, trasferito in ospedale in elicottero. Prima di sera la buona notizia: non è in pericolo di vita e a breve potrebbe già essere dimesso.

L'incidente

E' la cronaca dell'incidente capitato a un ragazzino di 16 anni di Adro, impegnato domenica mattina - l'allarme è scattato intorno alle 11.30 - al crossodromo MXE45 di Covo, in provincia di Bergamo. Il giovanissimo biker aveva raggiunto la pista insieme al padre, poi era saltato in sella alla sua moto da cross Ktm.

Dopo qualche giro di pista, la brutta caduta in curva. Gli allenamenti sono stati interrotti per consentire le operazioni di soccorso. Medicato sul posto dai sanitari di ambulanza e automedica, come detto è stato infine trasferito in ospedale a bordo dell'elicottero. Un sospiro di sollievo, almeno stavolta: ai primi di ottobre, ricordiamo, la tragedia di Andrea Roberti, 16 anni di Calcinato, morto al crossodromo di Rezzato.